الأهلى يفوز على المعادى واليخت بخماسية نظيفة في دورى الكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق المعادى واليخت بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة الثانية ببطولة دورى الكرة النسائية.

سجلت أهداف الأهلى كل من أشرقت عادل "هدفين" وشارتى روبن من ركلة جزاء، رودينا عبد الرسول، ونادين غازى.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 51 نقطة من الفوز الثانى على التوالي في مرحلة حسم اللقب، بينما تجمد رصيد فريق المعادى واليخت عند 17 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأمل ناصر.

خط الوسط: لولو نصر وسيرين غطاس وحبيبة عمر وأشرقت عادل ومنة طارق.

خط الهجوم: شارتى روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وجنى محمود وسارة كرد ونادين محمد ونور إدريس وماريل عماد ومريم عفيفى وثريا أشرف ونادين غازى.