شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 – 3 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، لائحة بطولة كأس مصر تكشف موعد ظهور تقنية الفيديو في المباريات.

لائحة بطولة كأس مصر تكشف موعد ظهور تقنية الفيديو في المباريات

كشف مصدر في الاتحاد المصرى لكرة القدم عن نص اللائحة الخاصة ببطولة كأس مصر لموسم 2024 – 2025 والتي تحدد تواجد تقنية الفار في مباريات البطولة أم لا.

الزمالك يستعيد جماهيره فى مواجهة الأهلي بمباراة القمة بعد انتهاء العقوبة

يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جماهيره فى مواجهة الأهلي المقبلة بمسابقة الدوري، بعد انتهاء عقوبة منع جمهور القلعة البيضاء من حضور مباراتين، على خلفية عقوبة لقاء القمة أمام الأهلي فى الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ17 للدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ17، طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ"زيزو" ويترقب موقفه مع الزمالك

تلقى أحمد مصطفي زيزو ، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل انتهاء عقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

استمرار غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلى أمام الزمالك بسبب الإصابة

يواصل غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الزمالك بالدوري المصري، في ظل استمرار معاناته من الإصابة من شد فى العضلة الخلفية تعرض له فى التدريبات التى سبقت مباراة القمة أمام الزمالك بالدور الأول بعد تعافيه من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

الإسماعيلي يعلن تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للدراويش

أعلن النادي الاسماعيلي تعيين تامر مصطفي مديرا فنيا لفريق الكرة. وقرر مجلس الإسماعيلى الاكتفاء بالفترة التى قادها عماد سليمان للفريق وإسناد المهمة لتامر مصطفى لقيادة الدراويش فى مباريات الهروب من الهبوط، بعدما أنهى الدراويش الدور الأول فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد التعادل مع زد بهدفين لمثلهما فى آخر الجولات.

بيراميدز يعلن إصابة محمد حمدي بجزع فى الرباط الصليبي الأمامي ومدة غيابه

خضع محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري.