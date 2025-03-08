شكرا لقرائتكم خبر عن فوده: عمومية الأولمبية عبرت عن نفسها بقوة بفوز إدريس برئاسة اللجنة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العميد حاتم فودة رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى وأعضاء مجلس الإدارة على تهنئة المهندس ياسر إدريس بمناسبة فوزه المستحق برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعكس نضج الجمعية العمومية التي عبرت عن نفسها بقوة لثقتها في قدرات إدريس القيادية ورؤيته الطموحة للنهوض بالحركة الأولمبية المصرية.

أضاف فودة في تصريحات صحفية، أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التطوير والإنجازات في الرياضة المصرية، في ظل قيادة المهندس ياسر إدريس، الذي يمتلك خبرة واسعة وإرادة قوية لتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.

كما شدد رئيس اتحاد ألعاب القوى، على دعمه الكامل وتعاونه المستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بالرياضة المصرية إلى أعلى المستويات والنجاح في مهمته الوطنيه وقيادته للحركة الأولمبية خلال المرحلة المقبلة.



أوضح العميد حاتم فوده أن ثقة الجمعية العمومية تعكس إيمان الجميع بقدرات إدريس وخبراته الكبيرة، وتقودنا نحو تعاون مثمر بين جميع الاتحادات الرياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.



اختتم فوده تصريحاته قائلا، إن خبرات ياسر ادريس كبيرة وتجعله يمتلك رؤية واضحة ستسهم في تحقيق طفرة جديدة للحركة الأولمبية المصرية، من خلال دعم الرياضيين، وتعزيز البنية التحتية الرياضية، والارتقاء بمستوى المشاركات الدولية بالتعاون المستمر بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بدعم ورعاية وزيرالشباب والرياضة الذي لايدخر جهدا في توفير كافة فرص التفوق والمساندة لجميع عناصرالمنظومة الرياضيه لتحقيق المزيد من الإنجازات واعتلاءمنصات التتويج ورفع اسم مصر عالياً في المحافل العالمية."