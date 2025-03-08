شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سموحة فى تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره سموحة بنتيجة 35-25 علي صعيد تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجاري بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و طلائع الجيش مع الأهلي و سبورتنج مع البنك الأهلي و الزهور مع هليوبوليس .

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3