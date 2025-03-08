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الأهلي يهزم سموحة فى تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد

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الأهلي يهزم سموحة فى تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 07 مارس 2025 11:35 م

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره سموحة بنتيجة  35-25 علي  صعيد  تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجاري بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و طلائع الجيش مع الأهلي و سبورتنج مع البنك الأهلي و الزهور مع هليوبوليس .

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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