شكرا لقرائتكم خبر عن بتصويت الجماهير .. هدف ناصر منسي الأفضل فى الجولة الـ17 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن فوز هدف ناصر منسى مهاجم الزمالك في إنبى بجائزة أفضل هدف في الجولة السابعة عشرة من دورى nile، بتصويت الجماهير.

وكتب الحساب الرسمي لرابطة الأندية على فيس بوك: "بتصويت الجماهير .. هدف ناصر منسي هو الأفضل فى الجولة الـ17 بالدورى".

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ17، طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

إيقاف ياو أنور لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد عبد اللطيف عوض لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 وذلك للطرد لحصوله على انذارين في نفس المباراة .

توقيع غرامة مالية على نادي البنك الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ست بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف إبراهيم عبد الحكيم محمد سيد عامر لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو والجونة

إيقاف أحمد عبد المنعم السيد خطاب لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أوجو صامويل لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف إبراهيم حافظ لاعب فريق الجونة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة المصري ومودرن سبورت

إيقاف ايتد حيكو سامادو لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حسام حسن عبد البديع محمد لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد إف سي والإسماعيلي

إيقاف أحمد سيد عبد النبي مهدي لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عماد حمدي أبو الفتوح إبراهيم لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد عادل فتحي عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حاتم محمد محمود محمد لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد وسموحة

إيقاف إسلام عطية عبد الكريم أحمد لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بتروجيت وغزل المحلة

إيقاف أحمد عبد الموجود الشربيني لاعب فريق بيتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد القادر يحيى علي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد علي بن حموته لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عامر محمد عامر لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع السيد / محمد عبد المنصف من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

توجيه لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية عليهم قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الأعتراض بشكل جماعي.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

إيقاف أحمد عاطف السيد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.