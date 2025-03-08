شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يتأهلن إلى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي "سيدات" للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة،، ضمن مواجهات دور الـ8 .

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة عن استضافة صالة زويل بالسادس من أكتوبر لمواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي و الزمالك يومي 14،15 مارس الجاري.

كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع .