شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يتأهلن إلى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 07 مارس 2025 10:45 م
تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي "سيدات" للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة،، ضمن مواجهات دور الـ8 .
وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة عن استضافة صالة زويل بالسادس من أكتوبر لمواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي و الزمالك يومي 14،15 مارس الجاري.
كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع .
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