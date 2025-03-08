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سيدات طائرة الأهلي يتأهلن إلى نصف نهائى كأس مصر

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سيدات طائرة الأهلي يتأهلن إلى نصف نهائى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 07 مارس 2025 10:45 م

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي  "سيدات" للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على المقاولون العرب  بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة،، ضمن مواجهات دور الـ8 .

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة عن استضافة صالة زويل بالسادس من أكتوبر لمواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي و الزمالك يومي 14،15 مارس الجاري.

كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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