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الزمالك يهزم هليوبوليس فى تاسع جولات المرحلة النهائية بدورى محترفى اليد

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الزمالك يهزم هليوبوليس فى تاسع جولات المرحلة النهائية بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 07 مارس 2025 10:24 م

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره هليوبوليس  بنتيجة  29-24 على  صعيد  تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجاري بلقاءات بين كلا من سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلي و سبورتنج مع البنك الأهلي والزهور مع هليوبوليس .

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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