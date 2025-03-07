شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم هليوبوليس فى تاسع جولات المرحلة النهائية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره هليوبوليس بنتيجة 29-24 على صعيد تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجاري بلقاءات بين كلا من سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلي و سبورتنج مع البنك الأهلي والزهور مع هليوبوليس .

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3