شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على المصرى بثنائية أسامة فيصل وياو أنور في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم البنك الأهلى على المصرى بهدفين نظيفين في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

تقدم البنك الأهلى في الدقيقة 22 عن طريق أسامة فيصل، وأضاف ياو أنور الهدف الثانى للبنك الاهلى في الدقيقة 27 بعد تمريرة طويلة من محمد فتحى لينفرد ياو أنور ويضعها بشكل رائع في شباك محمود جاد.

جاء تشكيل المصرى أمام البنك الأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد، خالد صبحى، باهر المحمدى، عمرو سعداوى

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، سامادو، أمادو باه، عبد الرحيم دغموم

الهجوم: صلاح محسن

البدلاء: محمود حمدى، حسن على، محمد دبش، فخر الدين بن يوسف، أحمد القرموطى، حسين فيصل، ميدو جابر، جون إيبوكا، مصطفى أبو الخير

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، محمد إبراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، احمد ريان، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو