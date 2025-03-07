شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يتأهلن إلى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الفريق الأول في الكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة الأخير، ضمن مواجهات دور الـ8.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 -16

25 - 23

28 - 26

ومن المنتظر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة دلفي وأصحاب الجياد .

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".