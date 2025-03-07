شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بتروجت ويتأهل لنهائى سوبر رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 في نصف نهائى كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلي النهائي .

يلتقي بعد قليل الزمالك مع سبورتنج علي نفس الصالة ، علي أن يقام الدور النهائي غدا السبت .

أستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة علي اقامة مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 علي مدار يومي 7 و8 مارس الجاري بحضور جماهيري .

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.