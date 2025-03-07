شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم 1-0 على مودرن سبورت بكأس مصر بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك ومودرن سبورت المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر والنتيجة تقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد.

نشاط هجومى مكثف من الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة انتزع فيها المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات وافتتح نبيل عماد "دونجا" لاعب الأبيض هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة مستغلاً خطأ محمد مجدى حارس مودرن سبورت في إخراج الكرة بعيداً عن مرماه.

وأنقذ محمد صبحى حارس الزمالك مرماه من هدف مؤكد بعد تصديه لتسديدة على زعزع لاعب موردن سبورت في الدقيقة 13.

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بدلاء الزمالك ضد مودرن سبورت

محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

بدلاء مودرن سبورت ضد الزمالك

ريم عماد، أحمد أيمن، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، حسام حسن.

مواجهات الزمالك ضد مودرن سبورت قبل لقاء الليلة

9 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة، حيث حقق الفارس الأبيض 6 انتصارات مقابل تعادلين وفوز وحيد لمودرن سبورت، وسجل الزمالك 15 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف وانتهت المواجهة الأخيرة بفوز مودرن سبورت بهدف دون رد فى 23 يناير الماضى ببطولة الدوري