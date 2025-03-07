شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يتقدم للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق الزمالك بالهدف الأول بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة ضمن دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر.

ويخوض الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهم زيزو ومصطفى شلبى، بينما تخطى مودرن سبورت عقبة فريق الشمس 5-2 في نفس الدور.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.