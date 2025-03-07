شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيدات الزمالك أمام بيراميدز في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية من دورى الكرة النسائية.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: نورهان عمرو - سينثيا أونديكشى أكو - ماهيتاب حسني - مها سامى

خط الوسط: سمر محمد - شيماء علي - ياتوندي أتنوكى فاجوبى

خط الهجوم: أبيجيل ساكيوا - أية إبراهيم - كنزي مجدى

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، جميلة ياسر، ملك زيدان، حنين هشام، رقية مصطفى، نسرينا منصور، فدوى عصام الدين، علياء عطا الله، أمنية عاطف".