شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم ونجوم الرياضة في عزاء ابنة شقيق هاني أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء أبنة شقيق هاني ابو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر .
كما تواجد مصطفي عبده و أسامة حسني و محمد فاروق.
نعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، ابنة شقيق هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، التي وافتها المنية الأربعاء الماضي ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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