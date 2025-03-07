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التوأم ونجوم الرياضة في عزاء ابنة شقيق هاني أبو ريدة

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التوأم ونجوم الرياضة في عزاء ابنة شقيق هاني أبو ريدة

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القاهرة - سامية سيد - شهد عزاء أبنة شقيق هاني ابو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر .

كما تواجد مصطفي عبده و أسامة حسني و محمد فاروق.

نعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، ابنة شقيق هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، التي وافتها المنية الأربعاء الماضي ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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