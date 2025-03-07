شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيدات الأهلى أمام المعادى واليخت في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديميترى لوبوف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلى، تشكيل الفريق لخوض مباراة المعادى واليخت، التى تقام اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة الثانية ببطولة دورى الكرة النسائية.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأمل ناصر.

خط الوسط: لولو نصر وسيرين غطاس وحبيبة عمر وأشرقت عادل ومنة طارق.

خط الهجوم: شارتى روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وجنى محمود وسارة كرد ونادين محمد ونور إدريس وماريل عماد ومريم عفيفى وثريا أشرف ونادين غازى.