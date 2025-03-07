شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستمر في فرض سيطرتها على بطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

حصدت بعثة منتخب مصر للسلاح المركز الأول في جدول ترتيب الميداليات ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب وتحت 15 سنة التي أقيمت في أنجولا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري برصيد 39 ميدالية متنوعة.

وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 39 ميدالية في مختلف الأعمار، تحت 20 وتحت 17 وتحت 15 سنة، بواقع 21 ميدالية ذهبية، 9 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

البداية كانت مع منافسات تحت 20 سنة وتمكن أبطال مصر من حصد 25 ميدالية متنوعة في أول ثلاثة أيام للبطولة على صعيدي الفردي والفرق للناشئين والناشئات بواقع 11 ميدالية ذهبية، 7 فضيات و7 برونزيات.

فاز بالميداليات الذهبية في منافسات تحت 20 سنة كل من محمود السيد وسلمى الشيخ في فردي سيف المبارزة، منتخب سيف المبارزة للناشئين، منتخب سيف المبارزة للناشئات، جنى إيهاب وعبدالرحمن طلبة في فردي الناشئين لسلاح الشيش، منتخب سلاح الشيش للناشئين ومنتخب سلاح الشيش للناشئات، ياسين خضير وخديجة أبوعلم في فردي سلاح السيف بالإضافة لمنتخب سلاح السيف للناشئين.

وفاز بالميداليات الفضية كل من يوسف شامل وفرح محفوظ في سيف المبارزة، سارة عمرو وعمر يوسف في سلاح الشيش، أحمد هشام وريناد الدكش في سلاح السيف، بالإضافة إلى منتخب سلاح السيف للناشئات.

أما الميداليات البرونزية فحصدها كل من يوسف محروس، إسلام أسامة، هنا العراقي وفريدة مراد في سيف المبارزة، أدهم شلبي، عنان حجازي ونجوى نوفل في سلاح السيف.

وواصل لاعبو مصر تألقهم في منافسات تحت 17 سنة وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 12 ميدالية على صعيدي الفردي والفرق بواقع 8 ذهبيات، وفضيتين وبرونزيتين.

فاز بالميداليات الذهبية كل من يوسف محروس في سيف المبارزة، عمر خالد وسارة عمرو في سلاح الشيش، منتخب سلاح الشيش للشباب، منتخب سلاح الشيش للشابات، يوسف عبدالقادر وخديجة أبوعلم في سلاح السيف ومنتخب مصر لسلاح السيف للشابات.

وحصد الميداليات الفضية كل من يونس الإبراشي وفاطيمة وهبة في سلاح الشيش، بينما فاز بالبرونزية كل من نجوى نوفل وعنان حجازي في سلاح السيف.

وأخيرا، شهدت منافسات تحت 15 سنة فوز مصر بميداليتين ذهبيتين في الفردي عن طريق كل من شادية أحمد في سيف المبارزة وعنان حجازي في سلاح السيف لتتصدر بذلك مصر الترتيب العام للبطولة برصيد 39 ميدالية.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من أحمد علي مدرب سلاح الشيش، إسلام جمال مدرب سيف المبارزة، خالد شريف مدرب سلاح السيف، فيما يتكون الجهاز الطبي من الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف.

ويرأس بعثة مصر الدكتور أيمن غنيم مدير إداري المنتخبات الوطنية.