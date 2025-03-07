شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسي يحصد برونزية كأس العالم لسلاح السيف بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

نجح زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، في حصد برونزية بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة حاليًا في إيطاليا خلال الفترة ما بين 6 وحتى 8 مارس الجاري.

وتمكن زياد من الوصول لنصف النهائي بعد الفوز على بطل إيطاليا لوكا كوراتولي في مباراة قوية بنتيجة 15-13 قبل أن يخسر من بطل فرنسا جيان فيليب باتريك في نصف النهائي بنتيجة 15-12 ويفوز بذلك بالميدالية البرونزية.

افتتح زياد مشواره بالبطولة بداية من دور الـ64 الرئيسي مباشرة دون خوض مرحلة دور المجموعات وذلك بفضل تصنيفه العالمي حيث يحتل المركز الرابع عالميًا.

واستطاع زياد الفوز في دور الـ64 على نظيره بطل فرنسا بينيامين دوسيرف بنتيجة 15-7 ثم تمكن من الفوز في دور الـ32 على بطل اليابان كايتو ستريتس بنتيجة 15-12.

وفي مباراة دور الـ16، حقق زياد الفوز على لاعب منتخب مصر محمد عامر بنتيجة 15-11 ليصل لربع النهائي قبل أن يفوز على بطل إيطاليا ويضمن تواجده ضمن الأربعة الكبار.

يذكر أن زياد هو صاحب المركز الرابع بمنافسات سلاح السيف بدورة الألعاب الأولمبية الماضية والتي أقيمت الصيف الماضي بمدينة باريس عاصمة فرنسا.