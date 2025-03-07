شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والأهلى فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب نادى بيراميدز موعدا ناريا مع الأهلى فى منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على لقب دوري nile، بعد إجراء رابطة الأندية المصرية المحترفة قرعة مباريات الدور الثاني للدوري المصري للموسم الجارى.

موعد مباراة بيراميدز والأهلى

ويتواجه فريق بيراميدز مع الأهلى في السابعة مساء السبت 12 إبريل المقبل باستاد 30 يونيو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى nile مرحلة المنافسة على اللقب.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلى

تذاع مباراة بيراميدز والأهلى على قناة أون تايم الناقل الحصرى لمباريات دورى nile، في وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات مجموعة المنافسة على اللقب

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب في الدورى 11 مارس الجاري على مدار أيام، وتضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.