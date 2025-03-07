الامارات | أحمد الرئيسي: دورة عجمان الحكومية تستهدف 10 آلاف مُشارك هذا العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة عجمان الحكومية، أحمد الرئيسي، على الدور الكبير الذي تلعبه الدورة في تعزيز الرياضة المجتمعية في إمارة عجمان، مؤكدا سعى اللجنة المنظمة إلى زيادة عدد المشاركين في النسخة الحالية لتصل إلى 10 الاف مُشارك بعدما بلغت مشاركة العام الماضي ستة آلاف شخص.

وأشاد الرئيسي، بمستوى الحضور الجماهيري في مباريات كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والألعاب الشعبية وتواجد الأسر وتفاعلهم الكبير مع مختلف فعاليات الدورة.

وقال في تصريحات صحافية: "نحن محظوظون في إمارة عجمان بدعم وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تطوير الدورة الرياضية وتعزيز حضور عجمان في أجندة المسابقات الرياضية والفعاليات المجتمعية وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً مهماً لاستضافة البطولات والأحداث، وذلك من خلال زيادة عدد فعاليات الدورة الرياضية واستقطاب المزيد من المستفيدين والمشاركين من كافة فئات المجتمع".

وأضاف الرئيسي: "حرصنا في النسخة الخامسة على زيادة عدد الفعاليات لتصبح 12 فعالية، مع إضافة فعاليات جديدة مثل بطولة كروس فيت وكرة قدم فئة الناشئين بالإضافة إلى فعالية القرية التراثية لإرضاء كل الأذواق وتلبية الرغبات المختلفة لأفراد المجتمع، ونهدف إلى زيادة عدد المستفيدين في هذه النسخة من 6 آلاف مستفيد إلى 10 آلاف، كما نعمل على زيادة عدد المشاركين في سباقي الدراجات الهوائية والجري اللذان ينطلقان يومي 10 و11 رمضان لإعطاء مساحة أكبر للتنافس بين مختلف الفئات والجنسيات في أجواء رمضانية مميزة".

من ناحية أخرى تواصلت منافسات بطولة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الخامسة والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وشهد اليوم الثاني من الجولة الثانية انتهاء مباراة فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وفريق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بالتعادل الإيجابي 1-1 ليرتفع الأراضي برصيده إلى 4 نقاط، ويحصل الدفاع المدني على نقطته الأولى في البطولة.

وحقق فريق دائرة الميناء والجمارك فوزه الثاني على التوالي وهذه المرة على حساب فريق جامعة المدينة عجمان بهدف دون مقابل ليصل الجمارك إلى النقطة السادسة ويتجمد رصيد المدينة عجمان في نقطة واحدة.

وحذا فريق مصرف عجمان حذو فريق دائرة الميناء والجمارك وحقق فوزه الثاني في منافسات البطولة بتفوقه على الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بهدفين مقابل هدف ليرتفع مصرف عجمان برصيده إلى 6 نقاط ويبقي الهوية والجنسية في المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.