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الامارات | تامر مصطفي مديرا فنياً للإسماعيلي المصري

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | تامر مصطفي مديرا فنياً للإسماعيلي المصري 1/2
  • الامارات | تامر مصطفي مديرا فنياً للإسماعيلي المصري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعيين تامر مصطفي مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لعماد سليمان الذي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته.

 

وذكر الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة أن مجلس الإدارة أتم بشكل رسمي تعاقده مع تامر مصطفي لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

 

وأضاف: «يضم الجهاز الفني للفريق كلا من أحمد صديق مدربا عاما وعبدالله الشحات كمدرب مساعد ومحمد يونس كمدرب لحراس مرمي وإسلام عادل كمدير للكرة».

 

وأوضح: «يستهل الجهاز الفني للإسماعيلي مشواره مع الفريق مساء اليوم استعدادا للدور الثاني لمسابقة ».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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