بطولة إنكلترا: غوارديولا يشعر بالضغط مع اشتعال الصراع على المراكز الأربعة الأولى

الرياص - اسماء السيد - لندن : أقرّ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجمعة بأنه يشعر بالضغط وهو يحاول إنقاذ الموسم السيئ لبطل انكلترا في المواسم الأربعة الماضية، من خلال احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز.

ويحتلّ سيتي الفائز بستة من ألقاب الدوري السبعة الماضية، المركز الرابع برصيد 47 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن نوتنغهام فوريست الذي يستضيفه السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين.

ويأمل سيتي ألّا يغيب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل التي دأب على المشاركة فيها منذ موسم 2011 2012، وتوّج بباكورة ألقابه في عام 2023.

وعندما سُئل غوارديولا في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة نوتنغهام عن كيفية مقارنة الضغط الذي يواجهه حاليا مع الفترة التي كان خلالها سيتي يقاتل للفوز بلقب "برميرليغ"، قال "الضغط موجود دائما. في الأندية الكبرى يكون الضغط موجودا دائما. عليك أن تضغط على نفسك لتقديم أفضل ما لديك. لا يهم ما تلعب من أجله".

وأضاف "الحقيقة هي أن نحاول إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، وغدا (السبت) لدينا فرصة التقدم للمركز الثالث في الترتيب والارتقاء وتأمين هذا الهدف".

وأكد غوارديولا (54 عاما) إنه قلق من التهديد الذي يشكله نوتنغهام بقيادة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو على الرغم من تراجع مستواه في الدوري في الأسابيع الأخيرة.

تابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق "عندما تكون في المركز الثالث في الترتيب بعد 8 أو 10 مباريات، فهذا أمر جيد. ولكن عندما تحتل هذا المركز مع بقاء 11 مباراة، فهذا لأنك قدّمت أداء رائعا...".

ورأى غوارديولا أن نهاية الموسم ستكون متقاربة حيث تفصل 6 نقاط فقط بين نوتنغهام وأستون فيلا العاشر "هناك العديد من الأندية، والعديد من الفرق التي تتنافس على هذا الهدف. الجميع يريد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وشدد على ضرورة سيتي حجز مقعده لدوري الابطال "من أجل النادي، ومن أجل هيبته، ومن أجل استمراريتنا، ومن أجل الامور المالية، ولأسباب عديدة".

أبدى غوارديولا هدوءه بشأن مصير فريقه الأوروبي الذي ودّع هذا الموسم المسابقة القارية الأم من الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي بخسارته أمام ريال مدريد الإسباني (3 6 باجمالي المباراتين)، لكنه تأهل إلى ربع نهائي الكأس المحلية.