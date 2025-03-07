شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد أيمن، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، حسام حسن

ويحل بعد قليل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.