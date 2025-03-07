شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وأحمد فتوح في بدلاء الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام مودرن سبورت كل من، محمد عواد، محمود حمدي "الونش"، أحمد محمود، محمد حمدي، أحمد فتوح، محمد شحاتة، سيف جعفر، محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



9 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة، حيث حقق الفارس الأبيض 6 انتصارات مقابل تعادلين وفوز وحيد لمودرن سبورت، وسجل الزمالك 15 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف وانتهت المواجهة الأخيرة بفوز مودرن سبورت بهدف دون رد فى 23 يناير الماضى ببطولة الدوري