شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام البنك الأهلي في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسى أنيس بوجلبان المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المصرى، عن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلى، فى إطار مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

جاء تشكيل المصرى أمام البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد، خالد صبحى، باهر المحمدى، عمرو سعداوى

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، سامادو، أمادو باه، عبد الرحيم دغموم

الهجوم: صلاح محسن

البدلاء: محمود حمدى، حسن على، محمد دبش، فخر الدين بن يوسف، أحمد القرموطى، حسين فيصل، ميدو جابر، جون إيبوكا، مصطفى أبو الخير

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع ، محمد إبراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، احمد ريان ، سيرجى اكا ، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى ، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو