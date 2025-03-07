شكرا لقرائتكم خبر عن القمة أبرزها.. أهم 5 مباريات لأندية المربع الذهبي فى الدور الثاني للدوري والان مع تفاصيل الخبر

تستعد أندية المربع الذهبي فى جدول الدوري لخوض منافسات شرسة فى النصف الثاني من عمر المسابقة المحلية، حيث يستهدف كل منها التقدم إلى مركز أفضل داخل المربع، أو الحفاظ على مركزه الحالي على الأقل.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة حصدها السماوي بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة فقط، ليكون أكثر الفرق حصداً للنقاط، متفوقاً على الأهلي، الذي رغم عدم تلقيه أي هزيمة، غير أنه تعثر بالتعادل في 6 مباريات ليحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة، كما يعتبر فريق بيراميدز صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجل لاعبوه 32 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 10 أهداف فقط.

أما النادي الأهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة في جدول الدوري، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو الزمالك، 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 آخرين.

فيما يحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، حصدها بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في ديربي القاهرة الشهير، على أن يلتقي الفريق الأحمر مع بيراميدز أيضاً في قمة جدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهم 5 مباريات للفرق الأربعة في الدور الثاني من الدوري كالتالي:

الجولة 1: الزمالك - الأهلي (استاد القاهرة الدولي) الثلاثاء 11 مارس.

الجولة 2: بيراميدز - الأهلي (الدفاع الجوي) السبت 12 أبريل.

الجولة 5: الأهلي - المصري (استاد برج العرب) الخميس 8 مايو.

الجولة 3: الزمالك يواجه ‏المصري فى السابعة مساء الخميس 1 مايو 2025 على استاد برج العرب.

الجولة 6: ‏الزمالك يواجه بيراميدز فى السابعة مساء الثلاثاء 13 مايو 2025 على استاد القاهرة.