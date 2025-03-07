شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة بطولة كأس مصر تكشف موعد ظهور تقنية الفيديو في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في الاتحاد المصرى لكرة القدم عن نص اللائحة الخاصة ببطولة كأس مصر لموسم 2024 – 2025 والتي تحدد تواجد تقنية الفار في مباريات البطولة أم لا.

وكانت جميع الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر لموسم 2024 – 2025، وقعت على اللائحة الخاصة بالبطولة والتي يتواجد حكم الفيديو المساعد "VAR" بداية من مواجهات الدور ربع النهائي.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراتي اليوم في دور الـ16 بكأس مصر بين الزمالك ومودرن سبورت، والمصري والبنك الأهلي بدون تقنية الفيديو.

وتستأنف اليوم (الجمعة) منافسات النسخة رقم 93 لمسابقة كأس مصر بمواجهتين في ثمن النهائي حيث يلتقي الزمالك مع مودرن سبورت على ملعب القاهرة الدولي في التاسعة والنصف وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب مباراة البنك الأهلي أمام النادي المصري.

لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز اختارت حكام هاتين المباراتين على النحو التالي:

- الزمالك × مودرن سبورت : عبد العزيز السيد (حكماً للساحة) شريف عبد الله وعمر فتحي (مساعدين) محمد طه (حكماً رابعاً) محمد حسن حداد (مراقباً للمباراة) مصطفى إسماعيل (مقيماً للحكام).



- البنك الأهلي × المصري: لدولي محمود بسيوني (حكماً للساحة) الدولي يوسف البساطي وخالد السيد(مساعدين) محمود حسين (حكماً رابعاً) عيد أحمد (مراقباً للمباراة) سمير شعبان (مقيماً للحكام).

مباريات هذا الدور تستكمل غداً السبت بلقائي غزل المحلة مع فاركو وبيراميدز أمام المقاولون العرب.