شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت الليلة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

مباراة مودرن سبورت هى المواجهة الخامسة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى.

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 4 مباريات حقق فى ثلاث منها التعادل بنفس النتيجة 1-1 ، قبل أن يفوز فى اللقاء الأخير على إنبى بثلاثة أهداف دون رد، لتسكن شباكه ثلاثة أهداف ويسجل 6 أهداف أيضاً.

وتعد مباراة مودرن سبورت بروفة قوية لـ الفارس الأبيض قبل مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري. في المقابل، يطمح فريق مودرن سبورت إلى الوصول إلى أبعد نقطة في كأس مصر، والمنافسة على البطولة، والخروج من الموسم المخيب للآمال في مسابقة الدوري.

وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهم زيزو ومصطفى شلبى، بينما تخطى مودرن سبورت عقبة فريق الشمس 5-2 في نفس الدور.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بكأس مصر

وتنقل المباراة التي ستجمع بين الزمالك ومودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات كأس مصر في نسختها الحالية.