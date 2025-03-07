شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلى أمام المصرى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالجمعة، 07 مارس 2025 08:25 م
أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.
وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى: أحمد صبحى.
خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.
خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع ، محمد إبراهيم.
خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، أحمد ريان، سيرجى أكا، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى، محمد بسيونى، أحمد سعيد، جريندو.
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