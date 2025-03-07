شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك الأهلى أمام المصرى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع ، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، أحمد ريان، سيرجى أكا، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى، محمد بسيونى، أحمد سعيد، جريندو.