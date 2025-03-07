شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. فريال أشرف درست الصيدلة وكوبرى باسمها فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

فريال اشرف من مواليد عام 1999 هى الابنة الوحيدة لوالديها، لها ولدان شقيقان، تحب الرسم من الصغر تدرجت فى الكاراتيه حتى حققت أول ذهبية للكاراتيه فى تاريخ الدورات الأولمبية بطوكيو 2020.

درست الصيدلة بالجامعة البريطانية، وتزوجت ولديها طفل اسمه سليم، وابتعدت فور الزواج عن الرياضة الا انها عادت سريعا مرة أخرى، وشاركت فى بطولة الدورى العالمى وبطولة العالم وحققت ميداليات كثيرة بعد الزواج.

بعد تحقيق ذهبية طوكيو قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق اسمها على محور بالتجمع الخامس تقديرا لما حققته من إنجازات، وهو الكوبرى الجديد الذى يتقاطع أعلى الطريق الدائرى على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة".