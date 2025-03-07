شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات جمعت الزمالك مع مودرن سبورت قبل لقاء الليلة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

9 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة، حيث حقق الفارس الأبيض 6 انتصارات مقابل تعادلين وفوز وحيد لمودرن سبورت، وسجل الزمالك 15 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف وانتهت المواجهة الأخيرة بفوز مودرن سبورت بهدف دون رد فى 23 يناير الماضى ببطولة الدوري

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بكأس مصر

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك ومودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات كأس مصر في نسختها الحالية.