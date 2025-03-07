شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام مهمة في رحلة الأهلي بالمرحلة الأولى لبطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالجمعة، 07 مارس 2025 07:45 م
رغم احتلال المركز الثاني فى المرحلة الأولى من سباق بطولة الدوري إلا أن الأهلي حقق أرقاما جيدة هذه المرحلة التي أنهاها في المركز الثانى خلف بيراميدز ، وهو ما نستعرضه في سياق السطور التالية:
- حصد 39 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الـ42 نقطة.
- حقق 11 انتصارا و5 تعادلات.
- لم يتلق أي هزيمة ليُصبح الفريق الوحيد في المرحلة الإولى الذي لم يعرف طعم الخسارة.
- سجل 30 هدفاً ليحتل المركز الثاني في الأفضل هجومياً خلف بيراميدز صاحب الـ32 هدفاً.
- استقبلت شباكه 9 هداف ليحتل لقب الأقوى هجومياً.
- حصل إمام عاشور على لقب هداف المرحلة الأولى برصيد 9 أهداف.
- يتصدر إمام عاشور قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف برصيد 13 هدفًا.
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