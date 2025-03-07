شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام مهمة في رحلة الأهلي بالمرحلة الأولى لبطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

رغم احتلال المركز الثاني فى المرحلة الأولى من سباق بطولة الدوري إلا أن الأهلي حقق أرقاما جيدة هذه المرحلة التي أنهاها في المركز الثانى خلف بيراميدز ، وهو ما نستعرضه في سياق السطور التالية: