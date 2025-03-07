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7 أرقام مهمة في رحلة الأهلي بالمرحلة الأولى لبطولة الدوري

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7 أرقام مهمة في رحلة الأهلي بالمرحلة الأولى لبطولة الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الجمعة، 07 مارس 2025 07:45 م

رغم احتلال المركز الثاني فى المرحلة الأولى من سباق بطولة الدوري إلا أن الأهلي حقق أرقاما جيدة هذه المرحلة التي أنهاها في المركز  الثانى خلف بيراميدز ،  وهو ما نستعرضه في سياق السطور التالية:

  1. حصد 39 نقطة يحتل بها المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الـ42 نقطة.
  2. حقق 11 انتصارا و5 تعادلات.
  3. لم يتلق أي هزيمة ليُصبح الفريق الوحيد في المرحلة الإولى الذي لم يعرف طعم الخسارة.
  4. سجل 30 هدفاً ليحتل المركز الثاني في الأفضل هجومياً خلف بيراميدز صاحب الـ32 هدفاً.
  5. استقبلت شباكه 9 هداف ليحتل لقب الأقوى هجومياً.
  6. حصل إمام عاشور على لقب هداف المرحلة الأولى برصيد 9 أهداف.
  7. يتصدر إمام عاشور قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف برصيد 13 هدفًا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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