الامارات | راشد الظاهري ينضم إلى فريق «مرسيدس- AMG F1 بتروناس للفورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق مرسيدس-AMG بتروناس للفورمولا 1، انضمام الإماراتي سائق السباقات راشد الظاهري إلى فريقهم في فئة الجونيورز، ليصبح أول سائق من الشرق الأوسط يتم اختياره لهذه المبادرة المرموقة لتطوير سباقات الفورمولا 1.

ويمثل اختيار الظاهري لحظة مهمة في مسيرته الحافلة بالانجازات الدولية حيث أظهر موهبته وعزيمته طوال مسيرته في سباقات الكارتينج والناشئين.

وقد تابعت مرسيدس-AMG بتروناس مسيرته وتقدمه، وعلى ضوء ذلك رحبت به في برنامج الفورمولا1 جونيور، وستعمل مرسيدس-AMG بتروناس على رعاية تطوره من خلال خبراتها الكبيرة بما يوفر للظاهري فرصة لتسريع مسيرته المهنية.

وعبر الظاهري عن فخره الكبير بالانضمام إلى فريق مرسيدس-AMG جونيور، وقال إنه حلم تحقق معربا عن امتنانه لـ «توتو وولف» المدير التنفيذي ولأعضاء فريق مرسيدس-AMG بتروناس للفورمولا 1، على ثقتهم به على الفرصة المميزة التي أتيحت له.

وقال إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الاستفادة القصوى مؤكدا حرصه على العمل مع خبراء الفريق من الطراز العالمي والتعلم من خبراتهم الطويلة التي يشهد لها الجميع.

ويتبنى برنامج سائقي مرسيدس-AMG بتروناس جونيور تطوير المواهب الشابة في مجال السباقات، ويجمع بين المرافق الحديثة، والخبرة الفنية، وخبرة رياضة السيارات. ويتمتع البرنامج بسجل حافل في إعداد السائقين لأعلى مستويات المنافسة، وهو ما يتضح من الترقية الأخيرة للسائق كيمي أنتونيلي، الذي تم الإعلان عنه كبديل للويس هاميلتون في موسم الفورمولا 1 المقبل.