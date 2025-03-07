بطولة إنكلترا: أموريم "مانشستر يونايتد لن يمنحني الوقت الذي حصل عليه أرتيتا في أرسنال"

الرياص - اسماء السيد - لندن : لا يعتقد المدرب البرتغالي روبن أموريم أنه سيحصل على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد على الوقت عينه الذي ناله المدرب الإسباني ميكل أرتيتا مع أرسنال ثاني الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

تولى أموريم البالغ من العمر 40 عامًا تدريب مانشستر يونايتد خلفا للهولندي إريك تن هاغ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن الشياطين الحمر يحتلون المركز الرابع عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز وخرجوا من مسابقتي الكأس المحليتين (كأس الاتحاد وكأس الرابطة).

تبقى أمامهم مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لإنقاذ الموسم بلقب، الى جانب التأهل إلى إحدى المسابقات القارية لكنهم يصطدمون الأحد بمواجهة أرسنال صاحب المركز الثاني والعائد بفوز كاسح على مضيفه أيندهوفن الهولندي (7 1) في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أعاد أرتيتا "المدفعجية" الى سكة الالقاب منذ تعيينه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، فقاده إلى كأس الاتحاد الانكليزي في موسمه الأول معه فضلا عن منافسته الشرسة لمانشستر سيتي على لقب الدوري في الموسمين الاخيرين حيث حل وصيفا ويقترب من فعلها للعام الثالث تواليا، وذلك بفضل بعض القرارات اللافتة للنظر، حيث أعاد تشكيل الفريق بينها التخلص من اللاعبين الكبار.

وعندما سُئل أموريم عما إذا كان يرى أوجه تشابه بين موقف أرتيتا ووظيفته في يونايتد، قال المدرب البرتغالي: "لا أشعر بذلك. لن أحظى بالوقت الذي حظي به أرتيتا. أشعر بذلك. إنه نادٍ مختلف".

وأضاف "لذا، نحتاج فقط إلى الكفاح مع اللاعبين يوم الأحد وخلال المباريات المتبقية".

وتابع "أعتقد أنه ناد مختلف. أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها أرتيتا مع الأمر كانت مصدر إلهام للجميع. لن أحظى بالوقت الذي حظي به أرتيتا".

وعاد مانشستر يونايتد بالتعادل من أرض مضيفه ريال سوسييداد الإسباني (1 1) الخميس في ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي في مباراة خاضها في غياب بعض الركائز الأساسية.

وقال أموريم: "نحن بحاجة للنجاة يوم الأحد. كان الفريق متعباً جدا في آخر 20 دقيقة (ضد سوسييداد). يتعين علينا الاستعداد يوم الأحد ثم التفكير في هذه المباراة المهمة لموسمنا يوم الخميس (مباراة الإياب ضد ريال سوسيداد)".

وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون أي من لاعبيه المصابين جاهزين في الوقت المناسب لمواجهة أرسنال، حيث انضم هاري ماغواير والأوروغوياني مانويل أوغارتي هذا الأسبوع إلى قائمة المصابين الطويلة في أولد ترافورد.

ويظل كل من العاجي أماد ديالو وكوبي ماينو والأرجنتيني ليساندرو مارتينيس ومايسون ماونت ولوك شو خارج التشكيلة، وكذلك جوني إيفانز وحارس المرمى البديل التركي ألتاي بايندير وتوم هيتون، بينما يغيب المدافع الوافد حديثا الدنماركي باتريك دورغو عن المباراة بسبب الإيقاف.

وتخطط مجموعة مشجعي "1958" لتنظيم احتجاج ضد عائلة غلايزر الأميركية المالكة ليونايتد منذ 2005 خلال المباراة، بسبب الديون، سوء الإدارة واستغلال المشجعين.

وقال أموريم: "أعتقد أن هذه لحظة صعبة جدا بالنسبة للجميع في نادينا. كل شيء في الوقت نفسه. الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله، ويمكن للاعبينا فعله، هو الأداء الجيد والفوز".