شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات مهمة فى رحلة بيراميدز لحسم لقب الدوري.. أبرزها الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سعيه لتحقيق لقبه الأول فى الدوري المصري الممتاز يواجه نادي بيراميدز ثلاث مباريات حاسمة لموسم 2024-2025 قد تشكل عقبات في طريقه نحو التتويج باللقب، خاصة أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الأولى للبطولة برصيد 42 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة..

المباريات الثلاث التي تحدد بنسبة كبيرة حصول بيراميدز علي بطولة الدوري هي:

1. مباراة الأهلي: تُعتبر مواجهة الأهلي من أبرز التحديات التي تواجه بيراميدز، نظرًا لقوة الأهلي وتاريخه العريق في الدوري المصري، حيث يواجه بيراميدز المارد الأحمر في الجولة الثانية فى الساعة 7 مساء السبت 12 أبريل المقبل.



2. مباراة الزمالك: الزمالك هو منافس تقليدي آخر يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ومواجهته تتطلب استعدادًا خاصًا من بيراميدز، حيث تقرر إقامة مباراة الفريقين فى الجولة السادسة في الساعة 7 مساء الثلاثاء 13 مايو المقبل.



3. مباراة المصري البورسعيدي: المصري يُعتبر من الفرق القوية في الدوري، ومواجهته قد تكون تحديًا إضافيًا لبيراميدز، حيث تقرر اقامة مباراة الفريقين في الجولة الأولى في تمام الساعة 9:30 مساء الأربعاء 12 مارس الجاري.

هذه المباريات الثلاث ستلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار بيراميدز نحو لقب الدوري، حيث يتعين على الفريق تحقيق نتائج إيجابية فيها لتعزيز فرصه في التتويج.

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.