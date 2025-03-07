شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتا اليوم فى دور الـ16 بكأس مصر بدون تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراتي اليوم في دور الـ16 بكأس مصر بين الزمالك ومودرن سبورت، والمصري والبنك الأهلي بدون تقنية الفيديو.

وتستأنف اليوم، الجمعة، منافسات النسخة رقم 93 لمسابقة كأس مصر بمواجهتين في ثمن النهائي، ويلتقي الزمالك مع مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف، وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب برج العرب مباراة البنك الأهلي أمام النادي المصري.

لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز اختارت حكام هاتين المباراتين على النحو التالي:

- الزمالك × مودرن سبورت : عبد العزيز السيد (حكماً للساحة) ’ شريف عبد الله وعمر فتحي (مساعدين) ’ محمد طه (حكماً رابعاً) ’ محمد حسن حداد (مراقباً للمباراة) ’ مصطفى إسماعيل (مقيماً للحكام).

- البنك الأهلي × المصري: لدولي محمود بسيوني (حكماً للساحة) ’ الدولي يوسف البساطي وخالد السيد(مساعدين) ’ محمود حسين (حكماً رابعاً) ’ عيد أحمد (مراقباً للمباراة) ’ سمير شعبان (مقيماً للحكام).

مباريات هذا الدور تستكمل غداً السبت بلقاءي غزل المحلة مع فاركو وبيراميدز أمام المقاولون العرب.