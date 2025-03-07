شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة مودرن سبورت؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى هذا الدور بعدما فاز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0 في دور الـ 32 ، بينما فاز مودرن سبورت على الشمس بنتيجة 5-2.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن عبد العزيز السيد سيدير مباراة الزمالك كحكم ساحة ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وعمر فتحي، وسيكون محمد طه حكما رابعا.

وإجمالا.. قاد عبد العزيز السيد 10 مباريات للزمالك من قبل، فاز الأبيض في سبعة وهُزم مرتين وتعادل فى لقاء وحيد.

وتعد مباراة مودرن سبورت بروفة قوية للفارس الأبيض قبل مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها الثلاثاء المقبل 11 مارس.