شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب الأهلي فى مرحلة حسم التتويج بلقب الدوري.. مرة واحدة خارج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالجمعة، 07 مارس 2025 06:30 م
يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، بعدما أنهى المرحلة الأولى فى المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز.
يلعب الأهلي 7 مباريات في المرحلة الثانية داخل القاهرة، فيما يخرج مرة واحدة خارج القاهرة لمواجهة المصري البورسعيدي في برج العرب، وهو ما سنُلقي الضوء عليه في السطور التالية:
• الجولة الأولى: الأهلي يواجه الزمالك في التاسعة ونصف مساء الثلاثاء 11 مارس 2025 على استاد القاهرة
• الجولة الثانية : الأهلي يواجه بيراميدز في السابعة مساء السبت 12 أبريل 2025 على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة
• الجولة الثالثة : الأهلي يواجه بتروجت في السابعة مساء الأربعاء 30 أبريل 2025 على استاد الكلية الحربية بالقاهرة
• الجولة الرابعة : الأهلي يواجه حرس الحدود في السابعة مساء الأحد 4 مايو 2025 على استاد القاهرة
• الجولة الخامسة: الأهلي يواجه المصري في السابعة مساء الخميس 8 مايو 2025 على استاد برج العرب بالإسكندرية
• الجولة السادسة : الأهلي يواجه سيراميكا في الرابعة مساء الثلاثاء 13 مايو 2025 على استاد المقاولون العرب بالقاهرة
• الجولة السابعة: الأهلي يواجه البنك الأهلي في السابعة مساء السبت 17 مايو 2025 على استاد القاهرة
• الجولة الثامنة : الأهلي يواجه فاركو الأربعاء 28 مايو 2025 على استاد القاهرة.
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