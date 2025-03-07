شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب الأهلي فى مرحلة حسم التتويج بلقب الدوري.. مرة واحدة خارج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لخوض منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، بعدما أنهى المرحلة الأولى فى المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز.

يلعب الأهلي 7 مباريات في المرحلة الثانية داخل القاهرة، فيما يخرج مرة واحدة خارج القاهرة لمواجهة المصري البورسعيدي في برج العرب، وهو ما سنُلقي الضوء عليه في السطور التالية:

• الجولة الأولى: الأهلي يواجه الزمالك في التاسعة ونصف مساء الثلاثاء 11 مارس 2025 على استاد القاهرة

• الجولة الثانية : الأهلي يواجه بيراميدز في السابعة مساء السبت 12 أبريل 2025 على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة

• الجولة الثالثة : الأهلي يواجه بتروجت في السابعة مساء الأربعاء 30 أبريل 2025 على استاد الكلية الحربية بالقاهرة

• الجولة الرابعة : الأهلي يواجه حرس الحدود في السابعة مساء الأحد 4 مايو 2025 على استاد القاهرة

• الجولة الخامسة: الأهلي يواجه المصري في السابعة مساء الخميس 8 مايو 2025 على استاد برج العرب بالإسكندرية

• الجولة السادسة : الأهلي يواجه سيراميكا في الرابعة مساء الثلاثاء 13 مايو 2025 على استاد المقاولون العرب بالقاهرة

• الجولة السابعة: الأهلي يواجه البنك الأهلي في السابعة مساء السبت 17 مايو 2025 على استاد القاهرة

• الجولة الثامنة : الأهلي يواجه فاركو الأربعاء 28 مايو 2025 على استاد القاهرة.