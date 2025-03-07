الزمالك يستعيد جماهيره فى مواجهة الأهلي بمباراة القمة بعد انتهاء العقوبة

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جماهيره فى مواجهة الأهلي المقبلة بمسابقة الدوري، بعد انتهاء عقوبة منع جمهور القلعة البيضاء من حضور مباراتين، على خلفية عقوبة لقاء القمة أمام الأهلي فى الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أقرت عقوبات الجولة الـ15 طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025، وجاءت عقوبات نادي الزمالك حينها تغريمه 200 ألف جنيه، ومنع الجمهور من حضور مباراتين.



ومُنع جمهور الزمالك من حضور مواجهتي فريقه امام زد في الجولة السادسة عشرة، وإنبي فى الجولة السابعة عشرة، علي ان يعود الجمهور فى مواجهة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الأولي من الدور الثاني من مسابقة الدوري.



من جهته قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، "أفضل أن تكون مباريات الزمالك بحضور جماهيري، نفتقدهم فى آخر مباراتين، وعليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى لا يتعرضوا للإيقاف".



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.