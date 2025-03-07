شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ"زيزو" ويترقب موقفه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد مصطفي زيزو ، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل انتهاء عقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

وكشف مصدر أن بيراميدز قدّم عرضا لزيزو قد يكون هو الأضخم من حيث المقابل المادي من بين الأندية المصرية التي تقدمت بعروض لضم اللاعب عقب نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز تترقب موقف زيزو من تجديد تعاقده مع الزمالك، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء لم تحسم ملف التجديد حتى الوقت الحالي.

ويرغب زيزو فى تحديد مصيره، خاصة فى ظل امتلاكه أكثر من عرض، من بينها عروض عربية وخليجية، إلا أن اللاعب أكد للمقربين منه أنه لم يوقع حتى الآن لأى نادٍ آخر.



وكانت لجنة التخطيط بنادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب ومعه عمرو الجناينى وأحمد حسام ميدو وحازم إمام، استقرت على تأجيل فتح ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق لما بعد الانتهاء من تجديد جميع عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.



وترغب لجنة التخطيط في أن يكون ملف تجديد تعاقد "زيزو" هو الأخير من بين اللاعبين، حتى تكون قد نجحت بنسبة كبيرة في تحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق، بعدها يتم التفاوض مع اللاعب حول التجديد، حتى تكون تفرغت اللجنة لهذا الملف، وتستطيع التفاوض بأريحية مع اللاعب.



وكانت اللجنة استقرت على البدء بملف تجديد عبد الله السعيد، خاصة أن الأخير يرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء، ورفض العديد من العروض الخارجية من أجل الاستمرار داخل الفريق.