شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 7 أندية تسيطر على بطولة الدوري والأهلي يتربع على القمة والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبها، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

حكاية اليوم ترصد إنجازاً حققته 7 أندية مصرية، دونت اسمها بحروف ذهبية في سجلات شرف الحاصلين على بطولة الدوري المصري.



ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة برصيد 42 نسخة، ونرصد قائمة شرف الأندية الحاصلة على لقب بطولة الدورى منذ انطلاق المسابقة عام 1948 وهى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والترسانة والأوليمبى وغزل المحلة والمقاولون العرب، بينما يعد الزمالك هو بطل أخر نسختين.

ومن بين الفرق السبعة المتوجين ببطولة الدورى العام، بقيت 5 فرق تحت الأضواء والشهرة بينما هبط فريقان إلى دورى القسم الثانى ليتوارى فى الظل لفترة طويلة هما الترسانة والأولمبى.



الأهلي: 44 لقبا

الزمالك: 14 لقبا

الإسماعيلي: 3 ألقاب

المقاولون العرب ـ الترسانة ـ غزل المحلة ـ الأولمبي : كل فريق مرة واحدة

11 فريقاً شاركوا بأول نسخة للدوري المصري في موسم 1949ـ 1948

1ـ الأهلى

فاز الأهلي بلقب الدورى المصري 44 مرة (رقم قياسي)

2ـ الزمالك

حصل الزمالك على بطولة الدورى 14 مرة أعوام 1960 – 64 – 65 – 78 – 84 – 88 – 92 – 93 – 2001 – 2003 – 2004 – 2014 ـ 2021 ـ 2022.

3ـ الإسماعيلى

حصل الإسماعيلى على بطولة الدورى 3 مرات أعوام 67 – 91 – 2002.

4ـ الترسانة

حصل على بطولة الدورى مرة واحدة عام 1963.

5ـ الأوليمبى

حصل على بطولة مرة وحيدة عام 1966.

6ـ غزل المحلة

حصل على بطولة وحيدة عام 1973.

7ـ المقاولون العرب

حصل على بطولة الدورى مرة وحيدة عام 1983.