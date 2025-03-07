بيسيرو يحذر لاعبي الزمالك من الانشغال بالقمة وفقدان التركيز أمام مودرن سبورت

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القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، لاعبي فريقه من الانشغال بمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، وفقدان التركيز فى لقاء الليلة أمام مودرن سبورت ببطولة كأس مصر.

تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر وسط سعى من البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواصلة الانتصارات.

وتحدث المدير الفني مع لاعبي فريقه حول ضرورة عدم التفكير في مواجهة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل في أولى جولات الدور الثاني من مسابقة الدوري، والعمل على تخطي عقبة مودرن سبورت، خاصة أن مواجهات الكأس حاسمة، ولا يمكن التعويض فيها حال الخسارة.



وشدد المدير الفني علي ضرورة تحقيق الفوز علي مودرن سبورت لزيادة ثقة اللاعبين في انفسهم قبل لقاء المارد الأحمر، وهو ما سيجعل معنويات اللاعبين مرتفعة قبل اللقاء المرتقب.