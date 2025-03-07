شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد جاهز لتدعيم الزمالك فى مواجهة مودرن سبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، من جاهزية حسام عبد المجيد مدافع الفريق، بعد خروجه من مواجهة إنبى الماضية بالجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وكان حسام عبد المجيد شعر ببعض الآلام فى الجانب الأيسر من الصدر بجوار القلب، ما دفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لاستبداله، وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامته.

وتشهد مواجهة الزمالك ومودرن سبورت المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عودة أحمد فتوح الذي كان يعاني من إصابة في الركبة، مع استمرار تأهيل محمود جهاد، وغياب أحمد الجفالي الذي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.