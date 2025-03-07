شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقرر تعيين عماد سليمان رئيساً لقطاع الكرة وأحمد العجوز نائباً والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على تعيين عماد سليمان رئيسا لقطاع الكرة خلفا لـ علي أبو جريشة الذي اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه، كما تم الاتفاق على تعيين أحمد العجوز نائبا لرئيس قطاع الكرة.

على صعيد متصل، استقر مجلس الإسماعيلى على الاكتفاء بالفترة التى قادها عماد سليمانمديراً فنياً للفريق وتقرر إسناد المهمة لتامر مصطفى لقيادة الدراويش فى مباريات الهروب من الهبوط بعدما أنهى الدراويش الدور الأول فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد التعادل مع زد بهدفين لمثلهما فى آخر الجولات.

واستقر مجلس الإسماعيلى على تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة بعد توجيه الشكر لـ عماد سليمان المدرب الحالى، ويقود الجهاز الفنى للنادى لنهاية الموسم مكون من: تامر مصطفى مديراً فنياً، وأحمد صديق مدرباً عاماً، وأحمد الجمل وعبد الله الشحات مدربين مساعدين، فيما يقوم محمد يونس بمهمة تدريب حراس المرمى، والتونسى أيمن حبيبى معدا بدنيا.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة فى الجولة الأولى من الدور الثاني للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلي الدور الثاني من بطولة الدوري المصري محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثاني برصيد 21 نقطة.