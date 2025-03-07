شكرا لقرائتكم خبر عن سدادسي الحكام يتوجه إلى كوت ديفوار الأحد المقبل للمشاركة فى معسكر النخبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الأحد المقبل إلى كوت ديفوار الحكام المختارون للمشاركة فى معسكر نخبة قارة أفريقيا، وهم أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور.

واختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للدخول في معسكر حكام النخبة A المقرر إقامته فى كوت ديفوار خلال الفترة من11 إلى 15 مارس المقبل.

والحكام المختارون لمعسكر نخبة قارة أفريقيا هم حكام الساحة أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا ..والحكام المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وحكم الفيديو محمود عاشور،حيث سيشارك هؤلاء في مباريات الحسم لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وشهد التحكيم خلال الفترة الأخيرة اختيارات لعدد من الحكام المصريين أمين عمر ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود ابورجال ضمن الترشيحات لكاس العالم 2026 وكذلك أمم أفريقيا 2025 .