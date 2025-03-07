شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 7 مارس 2025 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

علي معلول يواصل الغياب عن الأهلي أمام الزمالك بسبب العضلة الخلفية

يواصل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

بيسيرو يدفع بـ الجزيرى أساسياً فى مواجهة مودرن سبورت الليلة

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة مودرن سبورت اليوم، الجمعة، فى مسابقة كأس مصر.

روان وسلمى هاني وأمينة عرفي يتأهلون لنصف نهائي نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش

تأهل الثلاثي المصري روان العربي، وسلمى هاني، وأمينة عرفي إلى نصف نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

القائمة النهائية للأندية المشاركة فى بطولة أفريقيا للطائرة رجال وسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة القائمة النهائية للأندية المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال والسيدات، المقرر إقامتها بمدينة أبوجا النيجيرية، فى الفترة من 1 وحتى 14 أبريل المقبل.

اتحاد الكرة: مباريات دور الـ16 فى كأس مصر بدون جمهور

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024_ 2025 بدون حضور جماهيري.