شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك ضد مودرن سبورت في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وينافس الزمالك في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري وكأس الكونفدرالية وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن سبورت 7.05 مليون يورو.

واهتم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات مودرن سبورت لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك ومودرن سبورت مباشر عن طريق قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد للبطولة، وتحديدًا على قناة ontimesports 1.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار اليوم والتأهل لـ دور الـ 8، حيث يخشى مفاجآت الكأس، ولا يأمن لتراجع مستوى فريق مستوى سبورت بالآونة الأخيرة.