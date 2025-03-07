شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 5 خطوات لحجز تذاكر مباراة الأهلى والزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة.

ونبدأ بتحديد الخطوات التى يجب على الجماهير اتباعها لحجز تذاكر مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

1- يجب استخدم بيانات حسابك للوصول إلى منصة تذكرتي وبعدها سجل الدخول.

2- انتقل إلى قسم المباريات واختر مباراة الأهلي والزمالك.

3- اختر الفئة التي ترغب في حجزها، سواء كانت الدرجة الثالثة، الثانية، الأولى، أو المقصورة الرئيسية، ثم حدد عدد التذاكر المطلوبة.

4- يتم الدفع إلكترونيًا عبر البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية مثل "فودافون كاش.

5- بعد إتمام الدفع، سيتم إصدار التذكرة الإلكترونية، والتي يمكن تحميلها أو طباعتها لاستخدامها عند الدخول إلى الاستاد.