شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك ومودرن سبورت فى كأس مصر قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواجهة مودرن سبورت اليوم، الجمعة، في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي البنك الأهلي مع المصري باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة فى دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهما زيزو ومصطفى شلبى، بينما تخطى مودرن سبورت عقبة فريق الشمس 5-2 في نفس الدور.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.

وتنقل المباراة التي ستجمع بين الزمالك ومودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات كأس مصر في نسختها الحالية.