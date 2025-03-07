شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات جولات الحسم على لقب الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري المصري للموسم الجاري دوري nile لموسم 2024-2025 الخاصة بمجموعة المنافسة على اللقب، بعدما أسدل الستار عن منافسات الدور الأول.

وتضم مجموعة المنافسة على اللقب كلا من: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود، والتى تبدأ مبارياتها 11 مارس الجارى

مواعيد مباريات جولات الحسم على لقب الدورىالجولة الأولى:

الثلاثاء 11 مارس

حرس الحدود مع بتروجت 9:30 مساء

الزمالك مع الأهلى 9:30 مساء

الأربعاء 12 مارس

فاركو مع البنك الأهلى 9:30 مساء

بيراميدز مع المصرى 9:30 مساء

الجولة الثانية

السبت 12 أبريل

فاركو مع سيراميكا 4 عصرا

بيراميدز مع الأهلى 7 مساء

الأحد 13 أبريل

المصرى مع بتروجت 4 عصرا

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء

الجولة الثالثة

الأربعاء 30 أبريل

حرس الحدود مع بيراميدز 4 عصرا

بتروجت مع الأهلى 7 مساء

الخميس 1 مايو

سيراميكا مع البنك الأهلى 4 عصرا

المصرى مع الزمالك 7 مساء

الجولة الرابعة

الأحد 4 مايو

فاركو مع بيراميدز 4 عصرا

الأهلى وحرس الحدود 7 مساء

الاثنين 5 مايو

بتروجت مع سيراميكا 4 عصرا

البنك الأهلى مع الزمالك 7 مساء

الجولة الخامسة

الخميس 8 مايو

الأهلى مع المصرى 7 مساء

الجمعة 9 مايو

سيراميكا مع الزمالك 4 عصرا

فاركو مع بتروجت 7 مساء

البنك الأهلى مع بيراميدز 7 مساء

الجولة السادسة

الثلاثاء 13 مايو

فاركو مع المصرى 4 عصرا

سيراميكا مع الأهلى 4 عصرا

حرس الحدود مع البنك الأهلى 7 مساء

الزمالك مع بيراميدز 7 مساء

الجولة السابعة

السبت 17 مايو

بتروجت مع بيراميدز 4 عصرا

الأهلى مع البنك الأهلى 7 مساء

الأحد 18 مايو

المصرى مع سيراميكا 4 عصرا

فاركو مع حرس الحدود 7 مساء

الجولة الثامنة

السبت 24 مايو

البنك الأهلى مع المصرى

بتروجت مع الزمالك

الأحد 25 مايو

سيراميكا مع حرس الحدود

الأهلى مع فاركو

الجولة التاسعة

الأربعاء 28 مايو

سيراميكا مع بيراميدز

الجمعة 30 مايو

بتروجت مع البنك الأهلى

المصرى مع حرس الحدود

الزمالك مع فاركو.