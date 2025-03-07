شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن إصابة محمد حمدي بجزع فى الرباط الصليبي الأمامي ومدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الصليبي الأمامي، مع وجود ارتشاح فى الركبة.

وأوضح طبيب بيراميدز أن محمد حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق فى مباريات المرحلة المقبلة.